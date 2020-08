மாவட்ட செய்திகள்

கன்னிவாடி போலீஸ் நிலையம் அருகே துணிகரம்: வாகன சோதனையில் ஈடுபட்ட ஏட்டுக்கு பட்டாக்கத்தி வெட்டு - வாலிபர் கைது-நண்பருக்கு வலைவீச்சு + "||" + Venture near Kanniwadi police station: Sword cut to the record involved in the vehicle test

கன்னிவாடி போலீஸ் நிலையம் அருகே துணிகரம்: வாகன சோதனையில் ஈடுபட்ட ஏட்டுக்கு பட்டாக்கத்தி வெட்டு - வாலிபர் கைது-நண்பருக்கு வலைவீச்சு