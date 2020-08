மாவட்ட செய்திகள்

பொதுமக்கள் அலட்சியமாக இருக்க வேண்டாம்: கொரோனா அறிகுறி இருந்தால் மருத்துவ பரிசோதனை செய்ய வேண்டும் - கலெக்டர் ஷில்பா அறிவுறுத்தல் + "||" + If there is a corona symptom Should undergo a medical examination Instructed by Collector Shilpa

