மாவட்ட செய்திகள்

மக்களின் வாழ்க்கை சகஜநிலைக்கு திரும்புகிறது: பெங்களூருவில் விரைவில் மெட்ரோ ரெயில் இயக்கப்படும் - முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா அறிவிப்பு + "||" + Coming soon in Bangalore Metro rail will run Chief-Minister Eduyurappa announcement

மக்களின் வாழ்க்கை சகஜநிலைக்கு திரும்புகிறது: பெங்களூருவில் விரைவில் மெட்ரோ ரெயில் இயக்கப்படும் - முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா அறிவிப்பு