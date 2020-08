மாவட்ட செய்திகள்

விஜயகாந்த் பிறந்தநாள் விழா: தே.மு.தி.க. சார்பில் ஏழைகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கி கொண்டாட்டம் + "||" + Vijaykanth birthday party DMDK. On behalf of Celebration by providing welfare assistance to the poor

விஜயகாந்த் பிறந்தநாள் விழா: தே.மு.தி.க. சார்பில் ஏழைகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கி கொண்டாட்டம்