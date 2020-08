மாவட்ட செய்திகள்

நீடாமங்கலத்தில், ரெயில்வே மேம்பால பணிகளை உடனடியாக தொடங்க வேண்டும் - முதல்-அமைச்சரிடம், மன்னார்குடி டி.ஆர்.பி.ராஜா எம்.எல்.ஏ. கோரிக்கை + "||" + In Needamangalam, Work on the railway overpass should begin immediately - To the First-Minister, Mannargudi DRP Raja MLA. Request

நீடாமங்கலத்தில், ரெயில்வே மேம்பால பணிகளை உடனடியாக தொடங்க வேண்டும் - முதல்-அமைச்சரிடம், மன்னார்குடி டி.ஆர்.பி.ராஜா எம்.எல்.ஏ. கோரிக்கை