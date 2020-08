மாவட்ட செய்திகள்

மயிலாடுதுறை-தஞ்சை இடையே 68 கி.மீ. தூரத்திற்கு மின்சார ரெயில் பாதை அமைக்கும் பணிகள் அக்டோபருக்குள் முடிக்க திட்டம் + "||" + Between Mayiladuthurai-Tanjai 68 km Electric rail for the distance The construction work is scheduled to be completed by October

மயிலாடுதுறை-தஞ்சை இடையே 68 கி.மீ. தூரத்திற்கு மின்சார ரெயில் பாதை அமைக்கும் பணிகள் அக்டோபருக்குள் முடிக்க திட்டம்