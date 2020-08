மாவட்ட செய்திகள்

உளுந்தூர்பேட்டை அருகே பரபரப்பு: டாஸ்மாக் மேற்பார்வையாளரை தாக்கி ரூ.1¾ லட்சம் கொள்ளை - மர்மநபர்களுக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு + "||" + Tensions near Ulundurpet: Tasmac supervisor attacked and robbed of Rs.10 lakh - Police webcast for mystics

உளுந்தூர்பேட்டை அருகே பரபரப்பு: டாஸ்மாக் மேற்பார்வையாளரை தாக்கி ரூ.1¾ லட்சம் கொள்ளை - மர்மநபர்களுக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு