மாவட்ட செய்திகள்

தக்கலை அருகே, அண்ணியை உயிரோடு எரித்துக் கொன்ற கொழுந்தனார் கைது - 3 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சிக்கினார்-பரபரப்பு வாக்குமூலம் + "||" + Near Thakkala, Arrested for burning brother-in-law alive - Trapped after 3 years — sensational confession

தக்கலை அருகே, அண்ணியை உயிரோடு எரித்துக் கொன்ற கொழுந்தனார் கைது - 3 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சிக்கினார்-பரபரப்பு வாக்குமூலம்