மாவட்ட செய்திகள்

நடுக்கடலில் பழுதடைந்த விசைப்படகு கரை ஒதுங்கியது + "||" + In the middle of the sea Impaired boat The shore reached

நடுக்கடலில் பழுதடைந்த விசைப்படகு கரை ஒதுங்கியது