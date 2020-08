மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு பல் மருத்துவக் கல்லூரியில் ஆயுர்வேத, சித்தா சிகிச்சை மையம் முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி உத்தரவு + "||" + For those affected by corona In the College of Dentistry Ayurvedic, Siddha Treatment Center Chief-Minister Narayanasamy order

