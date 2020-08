மாவட்ட செய்திகள்

செப்டம்பர் 15-ந் தேதிக்கு பிறகு கொரோனா தொற்றின் பாதிப்பு 2 மடங்காகும் - கவர்னர் கிரண்பெடி எச்சரிக்கை + "||" + After the date of September 15th Vulnerability to corona infection 2 times Governor Kiranpedi warns

செப்டம்பர் 15-ந் தேதிக்கு பிறகு கொரோனா தொற்றின் பாதிப்பு 2 மடங்காகும் - கவர்னர் கிரண்பெடி எச்சரிக்கை