மாவட்ட செய்திகள்

காதலித்த பெண்ணுக்கு திருமணம் ஆனதால் வாலிபர் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை + "||" + Because he got married to the woman he fell in love with Youth Suicide by hanging

காதலித்த பெண்ணுக்கு திருமணம் ஆனதால் வாலிபர் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை