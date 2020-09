மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் இன்று முதல் அரசு பஸ்கள் ஓடத்தயார், கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் கடைப்பிடிப்பு + "||" + The first government buses will run in the district from today. Adherence to corona prevention measures

மாவட்டத்தில் இன்று முதல் அரசு பஸ்கள் ஓடத்தயார், கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் கடைப்பிடிப்பு