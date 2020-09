மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி மாவட்ட எல்லைக்குள் இன்று முதல் 50 சதவீத அரசு பஸ்கள் இயக்கம் - தனியார் பஸ்கள் ஓடாது + "||" + Within the boundaries of Trichy district 50% operation of government buses from today - Private buses do not run

திருச்சி மாவட்ட எல்லைக்குள் இன்று முதல் 50 சதவீத அரசு பஸ்கள் இயக்கம் - தனியார் பஸ்கள் ஓடாது