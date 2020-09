மாவட்ட செய்திகள்

ராமநாதபுரத்தில் பட்டப்பகலில் வாலிபர் குத்திக்கொலை; நண்பர் காயம் - 9 பேர் கும்பல் வெறிச்செயல் + "||" + Youth stabbed to death in Ramanathapuram in broad daylight; Friend Injury - 9 people gang mania

ராமநாதபுரத்தில் பட்டப்பகலில் வாலிபர் குத்திக்கொலை; நண்பர் காயம் - 9 பேர் கும்பல் வெறிச்செயல்