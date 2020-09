மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட்டதால் இன்று முதல் கோவில்கள் திறப்பு - பக்தர்களுக்கு கைகளில் பிரசாதம் வழங்கப்படாது + "||" + The first temples will be reopened today as the curfew has been relaxed - no offerings will be handed out to the devotees

