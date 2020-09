மாவட்ட செய்திகள்

2 மாதத்திற்கு பிறகு குறைந்த பயணிகளுடன் அரசு பஸ்கள் இயங்கின - தனியார் பஸ்கள் இயக்கப்படவில்லை + "||" + With less passengers after 2 months Government buses ran - Private buses do not operate

2 மாதத்திற்கு பிறகு குறைந்த பயணிகளுடன் அரசு பஸ்கள் இயங்கின - தனியார் பஸ்கள் இயக்கப்படவில்லை