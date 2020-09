மாவட்ட செய்திகள்

அனைத்து கோவில்களிலும் சாமி தரிசனத்துக்கு பக்தர்கள் அனுமதி நுழைவாயிலில் தெர்மல் ஸ்கேனர் மூலம் பரிசோதனை + "||" + Examination by thermal scanner at the entrance of the entrance of the devotees for Sami darshan in all the temples

