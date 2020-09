மாவட்ட செய்திகள்

பிறந்த நாளையொட்டி பூலித்தேவன் உருவச்சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை அமைச்சர் பங்கேற்பு + "||" + Minister of Honor attends the evening by wearing a garland to the statue of Poolithevan on his birthday

பிறந்த நாளையொட்டி பூலித்தேவன் உருவச்சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை அமைச்சர் பங்கேற்பு