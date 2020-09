மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டம் முழுவதும் 94 அரசு பஸ்கள் இயக்கம் - பயணிகள் கூட்டம் குறைவாக இருந்தது + "||" + 94 government buses operating across the district - passenger crowd was low

மாவட்டம் முழுவதும் 94 அரசு பஸ்கள் இயக்கம் - பயணிகள் கூட்டம் குறைவாக இருந்தது