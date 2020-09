மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்துக்குள் பஸ்களை இயக்க அனுமதி: பயணிகள் முக கவசம் அணிந்து, சமூக இடைவெளியுடன் பயணம் + "||" + Permission to operate buses within the district: Passengers wearing face shields, Travel with social space

