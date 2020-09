மாவட்ட செய்திகள்

கீழப்பழுவூர் அருகே, லாரி மோதி வாலிபர் பலி - உடலை உடனடியாக ஒப்படைக்க கோரி உறவினர்கள் மறியல் + "||" + Lorry crashes near Keezhappaluvoor - Stir the relatives demanding immediate handing over of the body

கீழப்பழுவூர் அருகே, லாரி மோதி வாலிபர் பலி - உடலை உடனடியாக ஒப்படைக்க கோரி உறவினர்கள் மறியல்