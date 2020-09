மாவட்ட செய்திகள்

என்.எல்.சி.யில் வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி என்ஜினீயரிடம் ரூ.6 லட்சம் மோசடி - மளிகைக்கடைக்காரர் உள்பட 2 பேர் கைது + "||" + Claiming to be buying a job at NLC Rs.6 lakh scam against engineer - Two people were arrested, including a grocer

என்.எல்.சி.யில் வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி என்ஜினீயரிடம் ரூ.6 லட்சம் மோசடி - மளிகைக்கடைக்காரர் உள்பட 2 பேர் கைது