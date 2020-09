மாவட்ட செய்திகள்

கோவையில் கொரோனா அச்சம்: போதிய பயணிகள் வராததால் 202 பஸ்கள் ரத்து - ரூ.3 கோடிக்கு பதிலாக ரூ.26 லட்சம் வருவாய்

Corona fears in Coimbatore: 202 buses canceled due to insufficient number of passengers Revenue of Rs.26 lakh instead of Rs 3 crore

