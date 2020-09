மாவட்ட செய்திகள்

கன்னட திரைஉலகம் மீது போதைப்பொருள் குற்றச்சாட்டுஇயக்குனர் இந்திரஜித் லங்கேசிடம் 2-வது முறையாக விசாரணை ‘எனக்கு கிடைத்த தகவல்களை போலீசாரிடம் தெரிவித்தேன்’ என பேட்டி