மாவட்ட செய்திகள்

வழிபாட்டு தலங்களை திறப்பதில் அரசு எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுகிறது முதல்-மந்திரி உத்தவ் தாக்கரே பேச்சு + "||" + In opening places of worship The government is acting cautiously Speech by Chief Minister Uthav Thackeray

வழிபாட்டு தலங்களை திறப்பதில் அரசு எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுகிறது முதல்-மந்திரி உத்தவ் தாக்கரே பேச்சு