மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை-விக்கிரவாண்டி நான்கு வழிச்சாலை பணிக்காக கொள்ளிடம் ஆற்றின் குறுக்கே பாலம் அமைக்கும் பணிகள் தீவிரம் + "||" + Tanjore-Vikravandi for four-lane work Intensification of work to build a bridge across the Kollidam river

தஞ்சை-விக்கிரவாண்டி நான்கு வழிச்சாலை பணிக்காக கொள்ளிடம் ஆற்றின் குறுக்கே பாலம் அமைக்கும் பணிகள் தீவிரம்