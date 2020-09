மாவட்ட செய்திகள்

புதிதாக 214 பேருக்கு நோய் தொற்று சேலத்தில் கொரோனா பாதிப்பு 12 ஆயிரத்தை தாண்டியது - சப்-இன்ஸ்பெக்டர் உள்பட 6 பேர் பலி + "||" + The incidence of corona in Salem has exceeded 12 thousand for 214 new infections

