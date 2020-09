மாவட்ட செய்திகள்

மதுரையில் இடி-மின்னலுடன் 2 மணி நேரம் பலத்த மழை: பல இடங்களில் மரங்கள் சாய்ந்தன + "||" + With thunder-lightning in Madurai 2 hours of heavy rain: In many places the trees were leaning

மதுரையில் இடி-மின்னலுடன் 2 மணி நேரம் பலத்த மழை: பல இடங்களில் மரங்கள் சாய்ந்தன