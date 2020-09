மாவட்ட செய்திகள்

சாலையின் நடுவில் உள்ள குடிநீர் தொட்டியை இடித்து அகற்ற வேண்டும் - மண்டல அலுவலகத்தில் பொதுமக்கள் மனு + "||" + In the middle of the road The drinking trough should be demolished and removed At the Regional Office Public Petition

சாலையின் நடுவில் உள்ள குடிநீர் தொட்டியை இடித்து அகற்ற வேண்டும் - மண்டல அலுவலகத்தில் பொதுமக்கள் மனு