மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூருவில் விற்பனை செய்ய வீட்டில் பதுக்கிய ரூ.44 லட்சம் ஹசிஷ் ஆயில், கஞ்சா பறிமுதல் கேரளாவை சேர்ந்த 3 வாலிபர்கள் கைது + "||" + In Bangalore Hoarded at home for sale Seizure of hashish oil, cannabis 3 youths from Kerala arrested

பெங்களூருவில் விற்பனை செய்ய வீட்டில் பதுக்கிய ரூ.44 லட்சம் ஹசிஷ் ஆயில், கஞ்சா பறிமுதல் கேரளாவை சேர்ந்த 3 வாலிபர்கள் கைது