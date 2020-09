மாவட்ட செய்திகள்

தனிமைப்படுத்தல் வார்டின் 4-வது மாடியில் இருந்து விழுந்து பலியான பெண்ணுக்கு கொரோனா இல்லை உடலை வாங்க மறுத்து உறவினர்கள் வாக்குவாதம் + "||" + Isolation Ward Falling from the 4th floor To the victim woman No corona

தனிமைப்படுத்தல் வார்டின் 4-வது மாடியில் இருந்து விழுந்து பலியான பெண்ணுக்கு கொரோனா இல்லை உடலை வாங்க மறுத்து உறவினர்கள் வாக்குவாதம்