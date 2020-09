மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து இருப்பதால் அடுத்த 3 மாதங்கள் சவால் மிகுந்ததாக இருக்கும் முதல்-மந்திரி உத்தவ் தாக்கரே பேச்சு + "||" + Because corona exposure is increasing Next 3 months The challenge will be overwhelming Speech by Chief Minister Uthav Thackeray

