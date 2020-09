மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சையில், போலீசாரின் அனுமதியின்றி நியாய விலைக்கடை பணியாளர்கள் காத்திருப்பு போராட்டம் + "||" + In Tanjore, without the permission of the police Fair price store employees The wait-and-see struggle

தஞ்சையில், போலீசாரின் அனுமதியின்றி நியாய விலைக்கடை பணியாளர்கள் காத்திருப்பு போராட்டம்