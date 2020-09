மாவட்ட செய்திகள்

ஜோலார்பேட்டை அருகே பரபரப்பு: பெண்ணின் உடலை கொரோனா பாதுகாப்பு முறையில் அடக்கம் செய்ய எதிர்ப்பு - கிராம நிர்வாக அலுவலர் அலுவலகத்தை பொதுமக்கள் முற்றுகை + "||" + Near Jolarpet The woman body In corona protection mode Opposition to burial

ஜோலார்பேட்டை அருகே பரபரப்பு: பெண்ணின் உடலை கொரோனா பாதுகாப்பு முறையில் அடக்கம் செய்ய எதிர்ப்பு - கிராம நிர்வாக அலுவலர் அலுவலகத்தை பொதுமக்கள் முற்றுகை