மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி காந்திமார்க்கெட் அருகே ஆக்கிரமிப்பு கடையை இடிக்க வந்த மாநகராட்சி அதிகாரிகளுடன் வாக்குவாதம் - பெண் தீக்குளிக்க முயன்றதால் பரபரப்பு + "||" + Near Trichy Gandhi Market The occupation came to demolish the shop Argument with corporation officials

திருச்சி காந்திமார்க்கெட் அருகே ஆக்கிரமிப்பு கடையை இடிக்க வந்த மாநகராட்சி அதிகாரிகளுடன் வாக்குவாதம் - பெண் தீக்குளிக்க முயன்றதால் பரபரப்பு