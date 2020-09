மாவட்ட செய்திகள்

வெளிமாவட்டங்களுக்கு செல்ல குமரியில் இருந்து இன்று முதல் 19 அரசு விரைவு பஸ்கள் இயக்கம் + "||" + Go to other districts From Kumari The first 19 government express buses are in operation today

