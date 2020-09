மாவட்ட செய்திகள்

கீழக்கரை அருகே மிதவை தயாரித்து இலங்கைக்கு தப்ப முயன்றவர் கைது உதவிய நண்பர்களும் சிக்கினர் + "||" + Preparing the float Man arrested for trying to escape to Sri LankaFriends who helped were also trapped

