மாவட்ட செய்திகள்

ஆற்காட்டில் பரபரப்பு போலீஸ் நிலைய ஓய்வறையில் வெடித்து சிதறிய வெடிபொருட்கள் - போலீசார் அலறியடித்து ஓட்டம் + "||" + In Arcot In the dormitory of the police station Explosive and scattered explosives

ஆற்காட்டில் பரபரப்பு போலீஸ் நிலைய ஓய்வறையில் வெடித்து சிதறிய வெடிபொருட்கள் - போலீசார் அலறியடித்து ஓட்டம்