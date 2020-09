மாவட்ட செய்திகள்

கரூரில் இருந்து பிற மாவட்டங்களுக்கு இன்று முதல் பஸ் போக்குவரத்து தொடக்கம் பயணிகளுக்கு முககவசம் கட்டாயம் + "||" + From Karur To other districts The first bus service starts today The mask is mandatory for passengers

