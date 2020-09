மாவட்ட செய்திகள்

அனைத்து மண்டலங்களிலும் பொதுமக்களின் தேவைக்கு ஏற்ப அதிக அளவில் பஸ்கள் இயக்கம் - அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் தகவல் + "||" + According to the need of the public in all zones Heavy bus movement - Information from Minister MR.Vijayabaskar

அனைத்து மண்டலங்களிலும் பொதுமக்களின் தேவைக்கு ஏற்ப அதிக அளவில் பஸ்கள் இயக்கம் - அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் தகவல்