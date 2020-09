மாவட்ட செய்திகள்

தி.மு.க. ஆதரவு அலை வீசுகிறது: மு.க.ஸ்டாலின் முதல்-அமைச்சர் ஆவதை யாராலும் தடுக்க முடியாது - வசந்தம் கார்த்திகேயன் எம்.எல்.ஏ. பேட்டி + "||" + DMK Support Wave: No one can stop MK Stalin from becoming First Minister - Vasantham Karthikeyan MLA Interview

தி.மு.க. ஆதரவு அலை வீசுகிறது: மு.க.ஸ்டாலின் முதல்-அமைச்சர் ஆவதை யாராலும் தடுக்க முடியாது - வசந்தம் கார்த்திகேயன் எம்.எல்.ஏ. பேட்டி