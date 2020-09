மாவட்ட செய்திகள்

எலபுர்கா தாலுகாவில் சம்பவம் மான், புலிகளை வேட்டையாடி தோல்களை விற்ற 6 பேர் சிக்கினர் + "||" + Incident in Elpurka taluka 6 people were caught selling deer and tigers and selling skins

எலபுர்கா தாலுகாவில் சம்பவம் மான், புலிகளை வேட்டையாடி தோல்களை விற்ற 6 பேர் சிக்கினர்