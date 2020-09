மாவட்ட செய்திகள்

குழந்தைகளுக்கு சத்தான உணவு வழங்க: இயற்கை காய்கறி தோட்டங்கள் அமைக்க வேண்டும் - அங்கன்வாடி பணியாளர்களுக்கு கலெக்டர் அறிவுறுத்தல் + "||" + Natural vegetable gardens should be set up For Anganwadi staff Collector Instruction

குழந்தைகளுக்கு சத்தான உணவு வழங்க: இயற்கை காய்கறி தோட்டங்கள் அமைக்க வேண்டும் - அங்கன்வாடி பணியாளர்களுக்கு கலெக்டர் அறிவுறுத்தல்