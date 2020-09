மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு பணிகளுக்காக குமரி மாவட்டத்துக்கு கூடுதலாக 2 ஆம்புலன்சுகள் - தளவாய் சுந்தரம் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + For corona prevention tasks In addition to Kumari district 2 ambulances Talawai Sundaram started

கொரோனா தடுப்பு பணிகளுக்காக குமரி மாவட்டத்துக்கு கூடுதலாக 2 ஆம்புலன்சுகள் - தளவாய் சுந்தரம் தொடங்கி வைத்தார்