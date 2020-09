மாவட்ட செய்திகள்

குன்னத்தில் மேற்கூரை பழுதடைந்ததால் பயனற்ற நிலையில் பயணிகள் நிழற்குடை சீரமைக்க கோரிக்கை + "||" + Kunnathil Because the roof is broken In useless condition Request to align passenger umbrella

குன்னத்தில் மேற்கூரை பழுதடைந்ததால் பயனற்ற நிலையில் பயணிகள் நிழற்குடை சீரமைக்க கோரிக்கை