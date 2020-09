மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவில் இருந்து மீண்டு வரும் போலீசாருக்கு இரவு பணியில் இருந்து விலக்கு - டி.ஐ.ஜி. முத்துசாமி அறிவிப்பு + "||" + Recovering from the corona Exempt police from night duty - DIG Muthusamy announcement

