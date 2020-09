மாவட்ட செய்திகள்

காய்ச்சல் கண்டறியும் முகாம்கள் மூலம் இதுவரை 1½ லட்சம் பேருக்கு பரிசோதனை - கலெக்டர் மலர்விழி தகவல் + "||" + So far through fever diagnostic camps Testing for 10 lakh people - Collector malarvili information

காய்ச்சல் கண்டறியும் முகாம்கள் மூலம் இதுவரை 1½ லட்சம் பேருக்கு பரிசோதனை - கலெக்டர் மலர்விழி தகவல்