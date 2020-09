மாவட்ட செய்திகள்

திருவாரூர் அருகே கோவில் கதவை உடைத்து ஐம்பொன் சிலை உள்பட 2 சிலைகள் கொள்ளை - மர்ம நபர்களுக்கு வலைவீச்சு + "||" + Breaking the door of the temple near Thiruvarur and looting 2 idols including the idol - web for mysterious persons

திருவாரூர் அருகே கோவில் கதவை உடைத்து ஐம்பொன் சிலை உள்பட 2 சிலைகள் கொள்ளை - மர்ம நபர்களுக்கு வலைவீச்சு