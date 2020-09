மாவட்ட செய்திகள்

விருதுநகர் அருகே கல்குவாரியில் சம்மட்டியால் அடித்து வாலிபர் கொலை - காவலாளி கைது + "||" + At Kalkuvari near Virudhunagar Young man beaten to death - The guard was arrested

விருதுநகர் அருகே கல்குவாரியில் சம்மட்டியால் அடித்து வாலிபர் கொலை - காவலாளி கைது